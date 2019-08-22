В КНДР заявили об угрозе новой холодной войны

Официальный представитель МИД КНДР заявил, что действия США и Южной Кореи могут привести к началу новой холодной войны на Корейском полуострове.

Об этом сообщает Центральное информационное агентство.

Недовольство министерства вызвали совместные учения США и Южной Кореи, а также то, что США испытали недавно крылатую ракету.

В МИД КНДР также недовольно решением о поставках в Южную Корею истребителей F-35A

"На горизонте появились опасные и необычные военные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе", — заявили в МИД.

Напомним: