В КНДР заявили об угрозе новой холодной войны

6 просмотров
Четверг, 22 августа 2019, 06:38

Официальный представитель МИД КНДР заявил, что действия США и Южной Кореи могут привести к началу новой холодной войны на Корейском полуострове.

Об этом сообщает Центральное информационное агентство.

Недовольство министерства вызвали совместные учения США и Южной Кореи, а также то, что США испытали недавно крылатую ракету.

В МИД КНДР также недовольно решением о поставках в Южную Корею истребителей F-35A

"На горизонте появились опасные и необычные военные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе", — заявили в МИД.

Напомним: 

  • Минобороны США успешно испытал крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: КНДР США Северная Корея


powered by lun.ua
Материалы по теме
КНДР провела запуск ракет 16 августа 2019, 06:47
В КНДР исключают возможность переговоров с Южной Кореей 12 августа 2019, 05:44
Ким Чен Ын написал Трампу о желании встретиться 11 августа 2019, 02:56
Все новости
Главные новости
Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Работы по разминированию территории возле моста в Станице Луганской завершены - ОБСЕ
Меркель и Джонсон ответили на предложение Трампа вернуть Россию в G8
Еще трех украинцев, вероятно, перевели в СИЗО к морякам. Среди них Сущенко
Все новости
Образование

Правило сломалось: почему 10 000 часов практики не гарантируют успех

советы

26 минут и с кофе: как спать днем, чтобы просыпаться бодрым

спорт

10 упражнений для бедер, которые можно делать в домашних условиях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів