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В КНДР заявили об угрозе новой холодной войны

Четверг, 22 августа 2019, 06:38

Официальный представитель МИД КНДР заявил, что действия США и Южной Кореи могут привести к началу новой холодной войны на Корейском полуострове.

Об этом сообщает Центральное информационное агентство.

Недовольство министерства вызвали совместные учения США и Южной Кореи, а также то, что США испытали недавно крылатую ракету.

В МИД КНДР также недовольно решением о поставках в Южную Корею истребителей F-35A

"На горизонте появились опасные и необычные военные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе", — заявили в МИД.

Напомним: 

  • Минобороны США успешно испытал крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд.

Темы: КНДРСШАСеверная Корея
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