Зеленський поповнив групу з питань реінтеграції окупованих територій
Джерело :указ президента від 22 серпня.
Президент Володимир Зеленський увів у робочу групу з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Тетяну Дурнєву й Олену Луньову, а також затвердив у ній Надію Волкову – за згодою.
Також голова держави увів до складу консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій Людмилу Вигівську, Сергія Дрозача й Андрія Міхєєва – теж за їхньою згодою.
Деталі: цей указ (№617) вносить зміни до указу Зеленськоого від 7 серпня (№584).
Дурнєва Тетяна Володимирівна – виконавча директорка громадської організації "Громадський холдинг "Група впливу".
Луньова Олена Валентинівна – менеджерка з адвокації громадської організації "Центр інформації про права людини".
Волкова Надія Сергіївна – директорка громадської організації "Українська правова консультативна група".
Людмила Вигівська – експертка з правових питань Міжнародної організації права розвитку.
Сергій Дрозач – керівник юридичної групи Міжнародної організації права розвитку.
Андрій Міхєєв – експерт із правових питань Міжнародної організації права розвитку.
Передісторія:
- 7 серпня президент Володимир Зеленський затвердив склад Комісії з питань правової політики, яка, зокрема, має напрацювати правові засади створення умов для реінтеграції в єдиний конституційний простір України окупованих територій та їхнього населення.
- До складу цієї комісії тоді увійшли 84 особи.
- У ній мають діяти щонайменше 6 робочих груп: підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України; розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя; розвитку кримінального права; реформування кримінальної юстиції; розвитку юридичної освіти; реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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