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Зеленский пополнил группу по вопросам реинтеграции оккупированных территорий

Четверг, 22 августа 2019, 11:06

Источник: указ президента от 22 августа.

Президент Владимир Зеленский ввел в рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Татьяну Дурневу и Елену Луневу, а также утвердил в ней Надежду Волкову – при их согласии.

Также глава государства ввел в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций Людмилу Выговскую, Сергея Дрозача и Андрея Михеева – тоже с их согласия.

Детали: этот указ (№617) вносит изменения в указ Зеленськоого от 7 августа (№584).

Дурнева Татьяна Владимировна – исполнительный директор общественной организации "Общественный холдинг "Группа влияния".

Лунева Елена Валентиновна – менеджер по адвокации общественной организации "Центр информации о правах человека".

Волкова Надежда Сергеевна – директор общественной организации "Украинская правовая консультативная группа".

Людмила Выговская – эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития.

Сергей Дрозач – руководитель юридической группы Международной организации права развития.

Андрей Михеев – эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития.

Предыстория:

  • 7 августа президент Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики, которая, в частности, должна разработать правовые основы создания условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины оккупированных территорий и их населения.
  • В состав этой комиссии тогда вошли 84 человека.
  • В ней должны действовать по меньшей мере 6 рабочих групп: подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины; развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия; развития уголовного права; реформирования уголовной юстиции; развития юридического образования; реинтеграции временно оккупированных территорий.

Темы: ЗеленскийДонбассзаконодательство
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