Зеленский пополнил группу по вопросам реинтеграции оккупированных территорий

Источник: указ президента от 22 августа.

Президент Владимир Зеленский ввел в рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Татьяну Дурневу и Елену Луневу, а также утвердил в ней Надежду Волкову – при их согласии.

Также глава государства ввел в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций Людмилу Выговскую, Сергея Дрозача и Андрея Михеева – тоже с их согласия.

Детали: этот указ (№617) вносит изменения в указ Зеленськоого от 7 августа (№584).

Дурнева Татьяна Владимировна – исполнительный директор общественной организации "Общественный холдинг "Группа влияния".

Лунева Елена Валентиновна – менеджер по адвокации общественной организации "Центр информации о правах человека".

Волкова Надежда Сергеевна – директор общественной организации "Украинская правовая консультативная группа".

Людмила Выговская – эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития.

Сергей Дрозач – руководитель юридической группы Международной организации права развития.

Андрей Михеев – эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития.

Предыстория: