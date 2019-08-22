Зеленский пополнил группу по вопросам реинтеграции оккупированных территорий
Источник: указ президента от 22 августа.
Президент Владимир Зеленский ввел в рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Татьяну Дурневу и Елену Луневу, а также утвердил в ней Надежду Волкову – при их согласии.
Также глава государства ввел в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций Людмилу Выговскую, Сергея Дрозача и Андрея Михеева – тоже с их согласия.
Детали: этот указ (№617) вносит изменения в указ Зеленськоого от 7 августа (№584).
Дурнева Татьяна Владимировна – исполнительный директор общественной организации "Общественный холдинг "Группа влияния".
Лунева Елена Валентиновна – менеджер по адвокации общественной организации "Центр информации о правах человека".
Волкова Надежда Сергеевна – директор общественной организации "Украинская правовая консультативная группа".
Людмила Выговская – эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития.
Сергей Дрозач – руководитель юридической группы Международной организации права развития.
Андрей Михеев – эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития.
Предыстория:
- 7 августа президент Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики, которая, в частности, должна разработать правовые основы создания условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины оккупированных территорий и их населения.
- В состав этой комиссии тогда вошли 84 человека.
- В ней должны действовать по меньшей мере 6 рабочих групп: подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины; развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия; развития уголовного права; реформирования уголовной юстиции; развития юридического образования; реинтеграции временно оккупированных территорий.