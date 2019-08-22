89% українців за незалежність: так само, як і перед референдумом у 91-му

Джерело: результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 8 по 20 серпня

Якби референдум щодо проголошення незалежності відбувся у серпні 2019 року, то 89% його учасників підтримали б незалежність.

Дослівно: "Такий високий показник спостерігався лише в опитуванні 1991 року, проведеному напередодні референдуму".

Деталі: Крім того, абсолютна більшість громадян (68%) вважає День Незалежності України – державним святом. Для 23% – це просто вихідний день, і лише для 4% українців цей день – історична помилка.

День Незалежності як державне свято найбільше сприймають у Центральному (77%) та Західному (75%) регіонах, дещо менше – на Півдні (58%) та Сході (60%).

Для 53% опитаних святкування Дня Незалежності 24 серпня пов’язане з ухваленням Верховною Радою Акту проголошення незалежності України. Решта пов’язує цю дату або з референдумом про незалежність (22%), або з ухваленням Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України (11%). 14,5% не змогли дати певної відповіді.

26% українців вважають, що за всі роки незалежності більше було позитивного, 23% – негативного, а більшість – 46% – схиляється до думки, що було порівну й позитивного, й негативного.

Водночас, соціологи відзначають, що порівняно з 2011 роком ці оцінки істотно позитивніші: тоді 31% опитаних відповіли, що більше було негативного, і лише 13,5% відповіли, що більше було позитивного.

Опитування проходило з 8 по 20 серпня у 103 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донбасу.

Загалом було опитано 2040 респондентів від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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