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89% українців за незалежність: так само, як і перед референдумом у 91-му

Четвер, 22 серпня 2019, 13:03

Джерело: результати опитування Фонду "Демократичні  ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 8 по 20 серпня 

Якби референдум щодо проголошення незалежності  відбувся у серпні 2019 року, то 89% його учасників підтримали б незалежність.

Дослівно: "Такий високий показник спостерігався лише в опитуванні 1991 року, проведеному напередодні референдуму". 

 

Деталі: Крім того, абсолютна більшість громадян (68%) вважає День Незалежності України – державним святом. Для 23% – це просто вихідний день, і лише для 4% українців цей день – історична помилка. 

 

День Незалежності як державне свято найбільше сприймають у Центральному (77%) та Західному (75%) регіонах, дещо менше – на Півдні (58%) та Сході (60%).

Для 53% опитаних святкування Дня Незалежності 24 серпня пов’язане з ухваленням Верховною Радою Акту проголошення незалежності України. Решта пов’язує цю дату або з референдумом про незалежність (22%), або з ухваленням Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України (11%). 14,5% не змогли дати певної відповіді.

26% українців вважають, що за всі роки незалежності більше було позитивного, 23% – негативного, а більшість – 46% – схиляється до думки, що було порівну й позитивного, й негативного. 

 

Водночас, соціологи відзначають, що порівняно  з 2011 роком ці оцінки істотно позитивніші: тоді 31% опитаних відповіли, що більше було негативного, і лише 13,5%  відповіли, що більше було позитивного. 

Опитування проходило з 8 по 20 серпня у 103 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донбасу.

Загалом було опитано  2040 респондентів від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо:

  • Згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" 7-12 серпня, з 2010 року вдвічі зріс відсоток тих, хто безмовно вважає себе патріотом України.

Українська правда

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Теми: День Незалежностіопитуваннясоціологія
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