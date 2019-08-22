89% украинцев за независимость: так же, как и перед референдумом в 91-м

Источник: результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенного с 8 по 20 августа

Если бы референдум о провозглашении независимости состоялся в августе 2019 года, то 89% его участников поддержали бы независимость.

Дословно: "Такой высокий показатель наблюдался только в опросе 1991 года, проведенном накануне референдума".

Детали: Кроме того, абсолютное большинство граждан (68%) считает День Независимости Украины – государственным праздником. Для 23% – это просто выходной день, и только для 4% украинцев этот день – историческая ошибка.

День Независимости как государственный праздник больше всего воспринимают в Центральном (77%) и Западном (75%) регионах, несколько меньше – на Юге (58%) и Востоке (60%).

Для 53% опрошенных празднование Дня Независимости 24 августа связано с принятием Верховной Радой Акта провозглашения независимости Украины. Остальные связывает эту дату либо с референдумом о независимости (22%), либо с принятием Верховной Радой Декларации о государственном суверенитете Украины (11%). 14,5% не смогли дать определенного ответа.

26% украинцев считают, что за все годы независимости больше было положительного, 23% – негативного, а большинство – 46% – склоняется к мнению, что было поровну и положительного, и отрицательного.

В то же время, социологи отмечают, что по сравнению с 2011 годом эти оценки существенно более позитивные: тогда 31% опрошенных ответили, что больше было негативного, и только 13,5% ответили, что больше было положительного.

Опрос проходил с 8 по 20 августа в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донбасса.

Всего было опрошено 2040 респондентов от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним: