"Втрачену у боях" зброю знайшли в одній зі шкіл – СБУ

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Четвер, 22 серпня 2019, 14:13

Джерело: Служба безпеки України у Facebook

Співробітники Служби безпеки разом із поліцією виявили у покинутій школі в районі проведення операції Об’єднаних сил схованку зі зброєю, яка вважалася втраченою в боях у  2014 - 2015 роках. 

Дослівно: "Схрон був облаштований в одному із селищ Новоайдарського району. Співробітники СБУ вилучили автомат Калашникова АК-74, два підствольних гранатомети, 3 гранати Ф-1, 7 гранат РГД-5, 40 пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм, глушник до автомата Калашникова. Арсенал направлено на експертизу".

 

Деталі: Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 413 ККУ (втрата військового майна). Тривають слідчо-оперативні дії.

Предісторія:

  • Впродовж 2019 року на території Луганської та Донецької областей СБУ вилучила з незаконного обігу майже 50 тисяч одиниць стрілецької зброї, боєприпасів, набоїв та вибухових пристроїв, а також понад 15 кілограмів вибухівки. 

Українська правда

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Теми: СБУ ООС зброя


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