"Утраченное в боях" оружие нашли в одной из школ – СБУ

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Четверг, 22 августа 2019, 14:13

Источник: Служба безопасности Украины в Facebook

Сотрудники Службы безопасности вместе с полицией обнаружили в заброшенной школе в районе проведения операции Объединенных сил тайник с оружием, которое считалось утраченным в боях в 2014 - 2015 годах.

Дословно: "Тайник был размещен в одном из поселков Новоайдарского района. Сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова АК-74, два подствольных гранатомета, 3 гранаты Ф-1, 7 гранат РГД-5, 40 выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм, глушитель к автомату Калашникова. Арсенал направлен на экспертизу".

 

Детали: Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 413 УК (потеря военного имущества). Продолжаются следственно-оперативные действия.

Предыстория:

  • В течение 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей СБУ изъяла из незаконного оборота почти 50 000 единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и взрывных устройств, а также более 15 килограммов взрывчатки.

Украинская правда

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Темы: СБУ ООС оружие


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