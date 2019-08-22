Источник: Служба безопасности Украины в Facebook

Сотрудники Службы безопасности вместе с полицией обнаружили в заброшенной школе в районе проведения операции Объединенных сил тайник с оружием, которое считалось утраченным в боях в 2014 - 2015 годах.

Дословно: "Тайник был размещен в одном из поселков Новоайдарского района. Сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова АК-74, два подствольных гранатомета, 3 гранаты Ф-1, 7 гранат РГД-5, 40 выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм, глушитель к автомату Калашникова. Арсенал направлен на экспертизу".

Детали: Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 413 УК (потеря военного имущества). Продолжаются следственно-оперативные действия.

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