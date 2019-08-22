Засуджений за тероризм росіянин просить Зеленського про помилування 

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Четвер, 22 серпня 2019, 15:40

Джерело: Громадське

Росіянин Олексій Седіков, якого в Україні засудили за тероризм, просить президента Володимира Зеленського про помилування. 

Пряма мова: "Десь два тижні тому до мене прийшли працівники СБУ і запитали, чи хочу я на обмін, я сказав, що так, і мені запропонували написати заяву на помилування. І десь тиждень тому я написав заяву. Тепер чекаю новин, більше нічого не знаю",— сказав ув'язнений.

Деталі: Олексій Седіков - лейтенант запасу збройних сил РФ, у 2016 році він почав воювати на боці так званої "ЛНР". У липні був затриманий українськими військовими і отримав при цьому поранення. 

У 2017 році його визнали винним у терористичній діяльності й засудили до 11 років в’язниці. Він зазначав, що про скоєне не шкодує, а вирок українського суду не визнає.

Що відбулося раніше: Напередодні з’явилася інформація, що до СІЗО "Лефортово" у Москві перевели п’ятьох українських політв’язнів – Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Романа Сущенка.

Чому це важливо: В липні активізувалося питання обміну утримуваних осіб між Україною та Російською Федерацією, яка здійснює військову агресію на Донбасі. 

Передісторія:

  • Олексія Седікова затримали під час бойового зіткнення в ніч з 10 на 11 липня 2016 року.
  • Під час допиту він розповів СБУ, що зарплатня бойовиків становить 15 тисяч рублів.
  • Седіков є в переліку росіян, яких Україна готова обміняти на політв'язнів у Росії та на Донбасі.

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Теми: заручники Росія


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