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Осужденный за терроризм россиянин просит Зеленского о помиловании

Четверг, 22 августа 2019, 15:40

Источник: Громадське

Россиянин Алексей Седиков, которого в Украине осудили за терроризм, просит президента Владимира Зеленского о помиловании.

Прямая речь: "Где две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, что да, и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю ", - сказал заключенный.

Детали: Алексей Седиков - лейтенант запаса вооруженных сил РФ, в 2016 году он начал воевать на стороне так называемой "ЛНР". В июле он был задержан украинскими военными и получил при этом ранения.

В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы. Он отмечал, что о содеянном не жалеет, а приговор украинского суда не признает.

Что произошло ранее: Накануне появилась информация, что в СИЗО "Лефортово" в Москве перевели пять украинских политзаключенных - Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Романа Сущенко.

Почему это важно: В июле активизировался вопрос обмена удерживаемых лиц между Украиной и Российской Федерацией, которая осуществляет военную агрессию на Донбассе.

Предыстория:

  • Алексея Седикова задержали во время боевого столкновения в ночь с 10 на 11 июля 2016 года.
  • Во время допроса он рассказал СБУ, что зарплата боевиков составляет 15 000 рублей.
  • Седиков находится в перечне россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

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Темы: заложникиРосcия
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