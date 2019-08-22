"Слуга народу" склав мандат: замість нього в Раду зайде "кварталівка"

Джерело: прес-служба ЦВК

Обраний народним депутатом за списком "Слуги народу", а раніше голова адвокатського об’єднання і науковий консультант шоу "Слідство ведуть екстрасенси" Андрій Лисюк відмовився від мандата.

Дослівно: "У зв’язку із заявою обраного народним депутатом в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Лисюка А.О., включеного до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 69, про відмову від депутатського мандата, Комісія визнала його таким, який не набув зазначеного мандата".

Деталі: Замість Лисюка обраною нардепом визнали Олену Хоменко, 129-й номер в списку "Слуги народу", яка до цього обіймала посаду директора з управління і розвитку цифрових продуктів студії "Квартал 95".

Також повідомляться, що ЦВК на засіданні 22 серпня прийняла рішення про видачу нардепам, які складуть присягу, відповідних посвідчень та нагрудних знаків на урочистому засіданні Верховної Ради 29 серпня.

Сам Лисюк у коментарі УП пояснив, що склав мандат, тому що наразі перебуває на військовій службі на Київщині і переконаний, що так принесе більше користі країні. Однак він відмовився повідомити, яку посаду наразі займає.

Пряма мова: "Я перебуваю на військовій службі, і було прийнято рішення, що я більше користі принесу займаючи цю посаду. Якщо так турбуватиме виборців це питання (яку посаду займає – ред.), думаю, що якимось чином це прокоментую. А поки я не маю повноважень це коментувати".

Деталі: Лисюк уточнив, що коли вирішив іти по списку "Слуги народу", то на військовій службі не перебував, а відновився там уже під час передвиборчої кампанії.

Він додав, що своє рішення складати мандат обговорював з керівництвом партії, і там його позицію зрозуміли і підтримали.

За словами Лисюка, він не їздив на навчання нардепів до Трускавця, але всі матеріали отримав і опрацював самостійно і був готовий "вступити і гідно працювати у Верховній Раді". Надалі він планує співпрацювати з командою Зеленського "щодо правоохоронної системи і армії".

На запитання, чому він не спробував стати нардепом, адже мандат можна скласти будь-якої миті, Лисюк пояснив, що він "чоловік і не звик до сентиментальностей". Він також висловив сподівання, що на його місце прийде достойна людина.

Для довідки. Андрій Лисюк народився 18 листопада 1976 року, мешкає в Києві. Закінчив юрфак академії СБУ.

Працював на оперативних і керівних посадах Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Києві.

До виборів очолював адвокатське об’єднання "Хіллмонт партнерс". Також у соцмержах і на телебаченні відомий як науковий консультант шоу "Слідство ведуть екстрасенси". Був обраний до ВР за списком "Слуги народу" під номером 69.

Олена Хоменко народилася 7 грудня 1975 року, проживає у Києві. До виборів була директором з управління та розвитку цифрових продуктів ТОВ "Квартал 95". До того працювала на керівних посадах в телеком- та IT-компаніях.