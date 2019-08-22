"Слуга народа" сложил мандат: вместо него в Раду зайдет кварталовка

Источник: пресс-служба ЦИК

Избранный народным депутатом по списку "Слуги народа", председатель адвокатского объединения и научный консультант шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк отказался от мандата.

Дословно: "В связи с заявлением избранного народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе Лысюка А.А., включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под № 69, об отказе от депутатского мандата, Комиссия признала его таким, не получил указанного мандата".

Детали: Вместо Лысюка избранной нардепом признали Елену Хоменко, 129-й номер в списке "Слуги народа", которая до этого занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95".

Также сообщатся, что ЦИК на заседании 22 августа приняла решение о выдаче нардепам, которые примут присягу, соответствующих удостоверений и нагрудных знаков на торжественном заседании Верховной Рады 29 августа.

Сам Лысюк в комментарии УП пояснил, что сложил мандат, потому что сейчас находится на военной службе Киевской области и убежден, что так принесет больше пользы стране. Однако он отказался сообщить, какую должность сейчас занимает.

Прямая речь: "Я нахожусь на военной службе, и было принято решение, что я больше пользы принесу, занимая эту должность. Если так будет беспокоить избирателей этот вопрос (какую должность занимает – ред.), думаю, что каким-то образом это прокомментирую. А пока у меня нет полномочий это комментировать".

Детали: Лысюк уточнил, что когда решил идти по списку "Слуги народа", то на военной службе не состоял, а восстановился там уже во время предвыборной кампании.

Он добавил, что свое решение сложить мандат обсуждал с руководством партии, и там его позицию поняли и поддержали.

По словам Лысюка, он не ездил на курсы для нардепов в Трускавце, но все материалы получил и выучил самостоятельно, и был готов "вступить и достойно работать в Верховной Раде". В дальнейшем он планирует сотрудничать с командой Зеленского "в вопросах правоохранительной системы и армии".

На вопрос, почему он не попытался стать нардепом, ведь мандат можно сложить в любой момент, Лысюк объяснил, что он "мужчина и не привык к сентиментальностям". Он также выразил надежду, что на его место придет достойный человек.

Для справки. Андрей Лысюк родился 18 ноября 1976 года, живет в Киеве. Окончил юрфак академии СБУ.

Работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве.

До выборов возглавлял адвокатское объединение "Хиллмонт партнерст". Также в соцмержах и на телевидении известен как научный консультант шоу "Следствие ведут экстрасенсы". Был избран в ВР по списку "Слуги народа" под номером 69.

Елена Хоменко родилась 7 декабря 1975, живет в Киеве. До выборов была директором по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95". До того работала на руководящих должностях в телеком- и IT-компаниях.



