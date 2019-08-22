"Слуга народа" сложил мандат: вместо него в Раду зайдет кварталовка

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Четверг, 22 августа 2019, 15:40

Источник: пресс-служба ЦИК

Избранный народным депутатом по списку "Слуги народа", председатель адвокатского объединения и научный консультант шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк сложил мандат.

Дословно: "В связи с заявлением избранного народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе Лысюка А.А., включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под № 69, об отказе от депутатского мандата, Комиссия признала его таким, не получил указанного мандата".

Детали: Вместо Лысюка избранной нардепом признали Елену Хоменко, 129-й номер в списке "Слуги народа", которая до этого занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95".

Также сообщатся, что ЦИК на заседании 22 августа приняла решение о выдаче нардепам, которые примут присягу, соответствующих удостоверений и нагрудных знаков на торжественном заседании Верховной Рады 29 августа.

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: Слуга народа виборы Верховная Рада


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