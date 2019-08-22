Баржу з херсонськими кавунами розвантажили на Київщині
Четвер, 22 серпня 2019, 19:02
Джерело: компанія "Нібулон"
Баржа з 400 тоннами херсонських кавунів прибула на перевантажувальний термінал компанії ТОВ СП "Нібулон" у Переяславі-Хмельницькому, звідки ягоду будуть доставляти до супермаркетів Києва.
Деталі: Несамохідне судно NBL-90 у супроводі буксира модернізованого проекту 121М "Нодарі Чантурія" вирушило з Херсону 16 серпня.
22 серпня баржу розвантажили на вантажному причалі філії "Переяславська". Кавуни продаватиме мережа супермаркетів "Сільпо" підприємства Fozzy Group.
Компанія "Нібулон" транспортує кавуни з Херсонщини до Києва вже третій рік поспіль.
Раніше перевізник зазначав, що врожай кавунів у 2019 році перевищив минулорічний майже вдвічі.
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Українська правда