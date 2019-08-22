Баржу з херсонськими кавунами розвантажили на Київщині

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Четвер, 22 серпня 2019, 19:02

Джерело: компанія "Нібулон"

Баржа з 400 тоннами херсонських кавунів прибула на перевантажувальний термінал компанії ТОВ СП "Нібулон" у Переяславі-Хмельницькому, звідки ягоду будуть доставляти до супермаркетів Києва.

Деталі: Несамохідне судно NBL-90 у супроводі буксира модернізованого проекту 121М "Нодарі Чантурія" вирушило з Херсону 16 серпня.

 

22 серпня баржу розвантажили на вантажному причалі філії "Переяславська". Кавуни продаватиме мережа супермаркетів "Сільпо" підприємства Fozzy Group.

Компанія "Нібулон" транспортує кавуни з Херсонщини до Києва вже третій рік поспіль.

Раніше перевізник зазначав, що врожай кавунів у 2019 році перевищив минулорічний майже вдвічі.

Знати більше: Реве та стогне, або Як відроджують річкові перевезення по Дніпру

 
 

Українська правда

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Теми: Херсон Київська область


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