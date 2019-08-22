Баржу с херсонскими арбузами разгрузили в Киевской области

Источник: компания "Нибулон"

Баржа с 400 тоннами херсонских арбузов прибыла на перегрузочный терминал компании ООО СП "Нибулон" в Переяславе-Хмельницком, откуда ягоду будут доставлять в супермаркеты Киева.

Детали: Несамоходное судно NBL-90 в сопровождении буксира модернизированного проекта 121М "Нодари Чантурия" отправилось из Херсона 16 августа.

22 августа баржу разгрузили на грузовом причале филии "Переяславская". Арбузы будет продавать сеть супермаркетов "Сильпо" предприятия Fozzy Group.

Компания "Нибулон" транспортирует арбузы из Херсона в Киев уже третий год подряд.

Ранее перевозчик отмечал, что урожай арбузов в 2019 году превысил прошлогодний почти вдвое.

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