Зеленський запустив всесвітній флешмоб

Джерело: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський запропонував українцям до Дня державного прапора України 23 серпня "розфарбувати планету у жовто-сині кольори".

Пряма мова: "У мене є пропозиція до всіх українців світу. Зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо у жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і, взагалі, ціла країна стала жовто-синьою...

Зараз є багато українців, які змушені ховати наш прапор під ліжком. Є місця, де за український стяг можуть забрати у в’язницю. І думаю ці люди багато віддали б за можливість спокійно пройти зі своїм прапором. тому давайте завтра не полінуємось і вдягнемо наші вулиці у жовто-сині кольори".

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