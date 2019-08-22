Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський запустив всесвітній флешмоб

Четвер, 22 серпня 2019, 19:37

Джерело: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський запропонував українцям до Дня державного прапора України 23 серпня "розфарбувати планету у жовто-сині кольори".

Пряма мова: "У мене є пропозиція до всіх українців світу. Зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо у жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і, взагалі, ціла країна стала жовто-синьою...

Зараз є багато українців, які змушені ховати наш прапор під ліжком. Є місця, де за український стяг можуть забрати у в’язницю. І думаю ці люди багато віддали б за можливість спокійно пройти зі своїм прапором. тому давайте завтра не полінуємось і вдягнемо наші вулиці у жовто-сині кольори".

Передісторія:

  • Перший флешмоб на посаді очільника держави Зеленський влаштував 28 червня. Президент запропонував записати коротке відео та розказати про одну зі статей Конституції, позначивши своє повідомлення у соцмережі хештегом #Мояулюбленастаття.

Українська правда
Теми: Зеленськийсвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Зеленський
Зеленський збирав Ставку: Буданов розповів, що відбувається в Білорусі
Фронт, захист АЕС, хороший результат БПЛА: Зеленський збирав Ставку
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: