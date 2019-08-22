Зеленский запустил всемирный флешмоб 

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Четверг, 22 августа 2019, 19:37

Источник: Владимир Зеленский 

Президент Владимир Зеленский предложил украинцам ко Дню государственного флага Украины 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета.

Прямая речь: "У меня есть предложение ко всем украинцам мира. Сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждый площадь, каждый город и вообще вся страна стала желто-синей...

 

Сейчас есть много украинцев, которые вынуждены прятать наш флаг под кроватью. Есть места, где за украинский флаг могут забрать в тюрьму. И, думаю, эти люди многое отдали бы за возможность спокойно пройти со своим флагом. Поэтому давайте завтра не поленимся и оденем наши улицы в желто-синие цвета".

Предыстория: 

  • Первый флешмоб на должности главы государства Зеленский устроил 28 июня. Президент предложил записать короткое видео и рассказать об одной из статей Конституции, обозначив свое сообщение в соцсети хэштегом #Моялюбимаястатья.

Украинская правда

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Темы: Зеленский празднования


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