Кисельов іде з "Прямого" писати книгу

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Четвер, 22 серпня 2019, 23:49

Джерело: "Інтерфакс-Україна

Журналіст Євген Кисельов припиняє роботу ведучого на телеканалі "Прямий". 

Пряма мова: "Все колись закінчується, і ось закінчується моя робота на Прямому каналі як ведучого "Підсумків". Сьогодні останній випуск.

Я йду, щоб взятися за інші проекти, в тому числі, почати писати велику книгу, роботу над якою я давно вже задумав, але ця робота, скажімо так, важко поєднується зі щоденною роботою на інформаційному каналі".

Нагадаємо,

  • Кисельов працює в Україні з 2008 року. Вів передачі на ТВі, "Інтері", NewsOne і "Прямому". 

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Теми: телебачення


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