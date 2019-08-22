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Кисельов іде з "Прямого" писати книгу

Четвер, 22 серпня 2019, 23:49

Джерело: "Інтерфакс-Україна

Журналіст Євген Кисельов припиняє роботу ведучого на телеканалі "Прямий". 

Пряма мова: "Все колись закінчується, і ось закінчується моя робота на Прямому каналі як ведучого "Підсумків". Сьогодні останній випуск.

Я йду, щоб взятися за інші проекти, в тому числі, почати писати велику книгу, роботу над якою я давно вже задумав, але ця робота, скажімо так, важко поєднується зі щоденною роботою на інформаційному каналі".

Нагадаємо,

  • Кисельов працює в Україні з 2008 року. Вів передачі на ТВі, "Інтері", NewsOne і "Прямому". 

Теми: телебачення
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