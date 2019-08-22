Кисельов іде з "Прямого" писати книгу
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Журналіст Євген Кисельов припиняє роботу ведучого на телеканалі "Прямий".
Пряма мова: "Все колись закінчується, і ось закінчується моя робота на Прямому каналі як ведучого "Підсумків". Сьогодні останній випуск.
Я йду, щоб взятися за інші проекти, в тому числі, почати писати велику книгу, роботу над якою я давно вже задумав, але ця робота, скажімо так, важко поєднується зі щоденною роботою на інформаційному каналі".
Нагадаємо,
- Кисельов працює в Україні з 2008 року. Вів передачі на ТВі, "Інтері", NewsOne і "Прямому".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua