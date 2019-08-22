Киселев уходит с "Прямого" писать книгу
1990 просмотров
Четверг, 22 августа 2019, 23:49
Источник: "Интерфакс-Украина"
Журналист Евгений Киселев прекращает работу в качестве ведущего на телеканале "Прямой".
Прямая речь: "Все когда-то заканчивается, и вот заканчивается моя работа на Прямом канале в качестве ведущего "Итогов". Сегодня их последний выпуск.
Я ухожу, чтобы заняться другими проектами, в том числе начать писать большую книгу, работу над которой я давно уже задумал, но эта работа, скажем так, трудно совмещается с ежедневной работой на информационном канале".
Напомним,
- Киселев работает в Украине с 2008 года. Вел передачи на телеканалах ТВі, "Интере", NewsOne и "Прямом".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua