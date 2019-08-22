Киселев уходит с "Прямого" писать книгу

Источник: "Интерфакс-Украина"

Журналист Евгений Киселев прекращает работу в качестве ведущего на телеканале "Прямой".

Прямая речь: "Все когда-то заканчивается, и вот заканчивается моя работа на Прямом канале в качестве ведущего "Итогов". Сегодня их последний выпуск.

Я ухожу, чтобы заняться другими проектами, в том числе начать писать большую книгу, работу над которой я давно уже задумал, но эта работа, скажем так, трудно совмещается с ежедневной работой на информационном канале".

Напомним,