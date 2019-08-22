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Ліга Європи. "Зоря" програла перший матч "Еспаньолу" в Барселоні

Четвер, 22 серпня 2019, 23:58

"Зоря" зазнала поразки в першому матчі плей-офф раунду Ліги Європи.

У четвер, 22 серпня, луганська команда з рахунком 1:3 поступилася в Барселоні місцевому "Еспаньолу".

"Зоря" активно розпочала гру з "Еспаньолом". У луганчан було кілька небезпечних прострілів, хоча і без ударів по воротах. Каталонці били по воротах "Зорі" двічі. Удар китайця У Лея з кута воротарського майдачника відбив Микита Шевченко. Ще в одному моменті з метрів 12-ти бив екс-форвард "Шахтаря" Факундо Феррейра, але його удар прийшовся повз ворота.

На 36-й хвилині "Зоря" забиває гол на виїзді. Після швидкої комбінації та пасу Владислава Кабаєва п`ятою Кочергін пробив з лінії штрафного майданчика у кут воріт - 0:1.

На 44-й хвилині мав момент Кабаєв, але удар у нього не вийшов. 

На початку другого тайму господарі поля змусили "Зорю" думати лише про захист власних воріт. Після удару Лея за "Зорю" грає поперечка воріт. На 58-й хвилині Феррейра зрівнює рахунок. Після помилки захисників "Зорі" аргентинець забиває у порожній кут воріт Шевченка - 1:1.

На 74-й хвилині, після того як м`яч влучив у руку Богдану Михайличенку, арбітр ставить пенальті у ворота "Зорі". З 11-ти метрів бив Естебан Гранеро, і Шевченко відбиває цей удар. 

На 79-й хвилині іспанці таки пробивають голкіпера "Зорі". Захист луганчан на дальній штанзі прогавив Хаві Лопеса, котрий розстріляв ворота українського клубу - 2:1. Але і на цьому не все. На 81-й Матіас Варгас гарним ударом з метрів 13-ти пробив у верхній кут воріт - 3:1. "Зоря" в другому таймі нічого не створила біля воріт суперника і не витримала темпу, запропонованого "Еспаньолом" у заключні 45 хвилин поєдинку.

Матч-відповідь пройде за тиждень у Запоріжжі.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол
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