Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лига Европы. "Заря" проиграла первый матч "Эспаньолу" в Барселоне

Четверг, 22 августа 2019, 23:58

"Заря" потерпела поражение в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы. 

В четверг, 22 августа, луганская команда со счетом 1:3 уступила в Барселоне местному "Эспаньолу".

"Заря" активно начала игру. У луганчан было несколько опасных прострелов, хотя и без ударов по воротам. Каталонцы били по воротам "Зари" дважды. Удар китайца У Лея с угла вратарской площадки отразил Никита Шевченко. Еще в одном моменте с метров 12-ти бил экс-форвард "Шахтера" Факундо Феррейра, но его удар пришелся мимо ворот.

На 36-й минуте "Заря" забивает гол. После быстрой комбинации и паса Владислава Кабаева пятой Кочергин пробил с линии штрафной в угол ворот – 0:1. 

На 44-й минуте момент был у Кабаева, но удар не получился. 

В начале второго тайма хозяева поля заставили "Зарю" думать только о защите собственных ворот. После удара Лея за "Зарю" играет перекладина. На 58-й минуте Феррейра сравнивает счет. После ошибки защитников "Зари" аргентинец забивает в пустой угол ворот Шевченко – 1:1. 

На 74-й минуте, после того как мяч попал в руку Богдану Михайличенко, арбитр ставит пенальти в ворота "Зари". 11-метровый пробил Гранеро, и Шевченко отразил удар. 

На 79-й минуте испанцы таки пробивают голкипера "Зари". Защита луганчан на дальней штанге упустила Хави Лопеса, который расстрелял ворота украинского клуба – 2:1. Но и на этом не все. На 81-й Матиас Варгас хорошим ударом метров с 13-ти пробил в верхний угол ворот – 3:1. 

"Заря" во втором тайме ничего не создала у ворот соперника и не выдержала темпа, предложенного "Эспаньолом" в заключительные 45 минут поединка. 

Ответный матч пройдет через неделю в Запорожье.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
Все новости...
Реклама: