Лига Европы. "Заря" проиграла первый матч "Эспаньолу" в Барселоне

"Заря" потерпела поражение в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы.

В четверг, 22 августа, луганская команда со счетом 1:3 уступила в Барселоне местному "Эспаньолу".

"Заря" активно начала игру. У луганчан было несколько опасных прострелов, хотя и без ударов по воротам. Каталонцы били по воротам "Зари" дважды. Удар китайца У Лея с угла вратарской площадки отразил Никита Шевченко. Еще в одном моменте с метров 12-ти бил экс-форвард "Шахтера" Факундо Феррейра, но его удар пришелся мимо ворот.

На 36-й минуте "Заря" забивает гол. После быстрой комбинации и паса Владислава Кабаева пятой Кочергин пробил с линии штрафной в угол ворот – 0:1.

На 44-й минуте момент был у Кабаева, но удар не получился.

В начале второго тайма хозяева поля заставили "Зарю" думать только о защите собственных ворот. После удара Лея за "Зарю" играет перекладина. На 58-й минуте Феррейра сравнивает счет. После ошибки защитников "Зари" аргентинец забивает в пустой угол ворот Шевченко – 1:1.

На 74-й минуте, после того как мяч попал в руку Богдану Михайличенко, арбитр ставит пенальти в ворота "Зари". 11-метровый пробил Гранеро, и Шевченко отразил удар.

На 79-й минуте испанцы таки пробивают голкипера "Зари". Защита луганчан на дальней штанге упустила Хави Лопеса, который расстрелял ворота украинского клуба – 2:1. Но и на этом не все. На 81-й Матиас Варгас хорошим ударом метров с 13-ти пробил в верхний угол ворот – 3:1.

"Заря" во втором тайме ничего не создала у ворот соперника и не выдержала темпа, предложенного "Эспаньолом" в заключительные 45 минут поединка.

Ответный матч пройдет через неделю в Запорожье.