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Нацрада хоче право штрафувати ЗМІ за порушення на виборах

П'ятниця, 23 серпня 2019, 10:43

Джерело: коментар члену Нацради Сергія Костинського "Укрінформу".

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вважає за необхідне законодавчо закріпити можливість регулятора застосовувати безпосередні санкції проти телерадіоорганізацій за порушення виборчого законодавства.

Пряма мова Сергія Костинського: "Стає дедалі очевиднішою потреба у внесенні змін до законодавства стосовно розширення повноважень регулятора. Це продиктовано, зокрема, необхідністю нарешті навести порядок у мовленні телеканалів і радіостанцій під час виборчих кампаній і референдумів.

В чинному законі "Про телебачення і радіомовлення" або вже в новому законі про аудіовізуальні послуги доцільно передбачити право Нацради застосовувати до ліцензіатів штрафні санкції саме за порушення норм виборчого законодавства".

Деталі. За словами Костинського, розширити повноваження регулятора слід шляхом доповнення закону "Про вибори народних депутатів України" та інших профільних законів, які регулюють виборчий процес, нормою про те, що контроль за дотриманням вимог закону в частині діяльності телерадіоорганізацій має здійснювати Нацрада.

Нагадаємо: чинне законодавство у сфері телебачення та радіомовлення не передбачає для Нацради повноважень безпосередньо застосовувати санкції проти ліцензіатів за порушення норм виборчого законодавства. Так, механізм застосування адміністративних санкцій може бути реалізований тільки через звернення до суду.

Відповідно до статті 11 закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", регулятор має інформувати Центральну виборчу комісію і територіальні виборчкоми про дотримання ліцензіатами порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній і референдумів.

При цьому повноваження комісій поширюються винятково на суб’єкти виборчого процесу, до яких не належать засоби масової інформації.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІмедіавиборизаконодавство
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