Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацсовет хочет право штрафовать СМИ за нарушения на выборах

Пятница, 23 августа 2019, 10:43

Источник: комментарий члена Нацсовета Сергея Костинского "Укринформу".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания считает необходимым законодательно закрепить возможность регулятора применять непосредственные санкции против телерадиоорганизаций за нарушение избирательного законодательства.

Прямая речь Сергея Костинского: "Становится все очевиднее потребность во внесении изменений в законодательство относительно расширения полномочий регулятора. Это продиктовано, в частности, необходимостью, наконец, навести порядок в вещании телеканалов и радиостанций во время избирательных кампаний и референдумов.

В действующем законе "О телевидении и радиовещании" или уже в новом законе о аудиовизуальных услугах целесообразно предусмотреть право Нацсовета применять к лицензиатам штрафные санкции именно за нарушение норм избирательного законодательства".

Детали. По словам Костинского, расширить полномочия регулятора следует путем дополнения закона "О выборах народных депутатов Украины" и других профильных законов, регулирующих избирательный процесс, нормой о том, что контроль за соблюдением требований закона в части деятельности телерадиоорганизаций должен осуществлять Нацсовет.

Напомним: Действующее законодательство в сфере телевидения и радиовещания не предусматривает для Нацсовета полномочий непосредственно применять санкции против лицензиатов за нарушение норм избирательного законодательства. Так, механизм применения административных санкций может быть реализован только через обращение в суд.

Согласно статье 11 закона "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", регулятор должен информировать Центральную избирательную комиссию и территориальные избиркомы о соблюдении лицензиатами порядка вещания во время проведения избирательных кампаний и референдумов.

При этом полномочия комиссий распространяются исключительно на субъекты избирательного процесса, к которым не относятся средства массовой информации.

Темы: СМИмедиавиборызаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
СМИ
Ребрендированный Twitter снижает цены на рекламу, чтобы вернуть бренды на платформу – СМИ
СБУ объявила подозрение в госизмене экс-нардепу Мураеву
Под Бахмутом получил ранения журналист AFP
Последние новости
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
Все новости...
Реклама: