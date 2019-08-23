Нацсовет хочет право штрафовать СМИ за нарушения на выборах

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Пятница, 23 августа 2019, 10:43

Источник: комментарий члена Нацсовета Сергея Костинского "Укринформу".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания считает необходимым законодательно закрепить возможность регулятора применять непосредственные санкции против телерадиоорганизаций за нарушение избирательного законодательства.

Прямая речь Сергея Костинского: "Становится все очевиднее потребность во внесении изменений в законодательство относительно расширения полномочий регулятора. Это продиктовано, в частности, необходимостью, наконец, навести порядок в вещании телеканалов и радиостанций во время избирательных кампаний и референдумов.

В действующем законе "О телевидении и радиовещании" или уже в новом законе о аудиовизуальных услугах целесообразно предусмотреть право Нацсовета применять к лицензиатам штрафные санкции именно за нарушение норм избирательного законодательства".

Детали. По словам Костинского, расширить полномочия регулятора следует путем дополнения закона "О выборах народных депутатов Украины" и других профильных законов, регулирующих избирательный процесс, нормой о том, что контроль за соблюдением требований закона в части деятельности телерадиоорганизаций должен осуществлять Нацсовет.

Напомним: Действующее законодательство в сфере телевидения и радиовещания не предусматривает для Нацсовета полномочий непосредственно применять санкции против лицензиатов за нарушение норм избирательного законодательства. Так, механизм применения административных санкций может быть реализован только через обращение в суд.

Согласно статье 11 закона "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", регулятор должен информировать Центральную избирательную комиссию и территориальные избиркомы о соблюдении лицензиатами порядка вещания во время проведения избирательных кампаний и референдумов.

При этом полномочия комиссий распространяются исключительно на субъекты избирательного процесса, к которым не относятся средства массовой информации.

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Темы: СМИ медиа виборы законодательство


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