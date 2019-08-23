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Зеркаль сумнівається, що Україна втримає санкції проти РФ

П'ятниця, 23 серпня 2019, 11:22

Джерело: Інтерфакс-Україна

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль вважає малоймовірною можливість України утримати санкції щодо Росії.

Деталі: Дипломат висловила впевненість, що санкції проти Росії допомогли зупинити наступ на сході України. Зеркаль наголосила, що протягом цих п'яти років не було таких подій як Дебальцеве і Іловайськ, а ізоляція Росії за ці роки працювала на те, щоб ситуація не погіршилася.

При цьому Зеркаль визнала, що санкції не принесли того результату, якого від них очікували.

Пряма мова: "Не варто розраховувати на те, що все буде легко. На мій погляд, малоймовірно, що ми зможемо тримати санкції та ізоляцію Росії далі".

Чому це важливо: В червні 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути російську делегацію без санкцій, незважаючи на порушення принципів РЄ. 20 серпня президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція. Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії в G8. РФ вже 5 років здійснює військову агресію проти України.

Що відбулось раніше: Зеркаль заявила, що повернення полонених українських моряків і політв'язнів з Росії є предметом торгу за повернення РФ в G8.

Теми: РосіясанкціїМЗС
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