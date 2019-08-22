Повернення політв’язнів і моряків є предметом торгу за Росію у G8 – Зеркаль

Джерело: "5 канал" з посиланням на заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль

Передача Україні полонених моряків і політв’язнів з Росії є предметом торгу за повернення РФ до G8.

Олена Зеркаль: "Розмова – на рівні президентів. І це питання знаків і кроків. Якщо сьогодні пролунали заяви про те, що президент Трамп (США Дональд Трамп – УП) і президент Макрон (Франції Емманюель Макрон – УП) розглядають можливість повернення Росії до клубу великих держав, то звичайно, це вимагає від президента Путіна (Росії Володимир Путін – УП) також якихось кроків, про які йшлося на зустрічах із президентом Трампом або президентом Макроном.

І повернення наших полів'язнів і моряків, звичайно, завжди обговорюється на всіх політичних рівнях".

Деталі: Зеркаль зауважила, що українське посольство в Росії готове в будь-який момент включитися до процесу звільнення бранців Кремля.

Однак, за словами дипломатки, станом на вечір 21 серпня жодної офіційної інформації російська сторона не надала.

Що було раніше: 20-21 серпня стало відомо, що 8 українських політв’язнів, можливо, перевели до СІЗО "Лефортово" у Москві, де утримують полонених моряків. Серед них, зокрема, журналіст Роман Сущенко, в’язні Володимир Балух, Павло Гриб та інші.

Російські ЗМІ з посиланням на свої джерела писали, що моряків та політв’язнів готують до повернення в Україну.

Пізніше адвокат підсудних та засуджених в Україні повідомив, що їх готують до обміну на українців в РФ.

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