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Повернення політв’язнів і моряків є предметом торгу за Росію у G8 – Зеркаль

Четвер, 22 серпня 2019, 13:07

Джерело: "5 канал" з посиланням на заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль

Передача Україні полонених моряків і політв’язнів з Росії є предметом торгу за повернення РФ до G8.

Олена Зеркаль: "Розмова – на рівні президентів. І це питання знаків і кроків. Якщо сьогодні пролунали заяви про те, що президент Трамп (США Дональд Трамп – УП) і президент Макрон (Франції Емманюель Макрон – УП) розглядають можливість повернення Росії до клубу великих держав, то звичайно, це вимагає від президента Путіна (Росії Володимир Путін – УП) також якихось кроків, про які йшлося на зустрічах із президентом Трампом або президентом Макроном.

І повернення наших полів'язнів і моряків, звичайно, завжди обговорюється на всіх політичних рівнях".

Деталі: Зеркаль зауважила, що українське посольство в Росії готове в будь-який момент включитися до процесу звільнення бранців Кремля.

Однак, за словами дипломатки, станом на вечір 21 серпня жодної офіційної інформації російська сторона не надала.

Що було раніше:  20-21 серпня стало відомо, що 8 українських політв’язнів, можливо, перевели до СІЗО "Лефортово" у Москві, де утримують полонених моряків. Серед них, зокрема, журналіст Роман Сущенко, в’язні Володимир Балух, Павло Гриб та інші.

Російські ЗМІ з посиланням на свої джерела писали, що моряків та політв’язнів готують до повернення в Україну.

Пізніше адвокат підсудних та засуджених в Україні повідомив, що їх готують до обміну на українців в РФ.

Знати більше "Сімка", що не стане "вісімкою": чому ідея повернути Росію до G7 є загрозою, але не катастрофою

Передісторія:

  • До складу G7 входять: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія. До 2014 року група мала формат G8: до її складу також входила Росія. Однак після початку агресії в Україні, РФ фактчино виключили з міжнародного клубу.
  • 19 серпня на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повернення РФ до "Великої вісімки" і нормалізація відносин із Євросоюзом залежать від урегулювання ситуації на сході України.
  • 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби хтось висловив таку пропозицію.
  • 21 серпня канцлерка ФРН Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зійшлися на думці, що повернення Росії у "Велику вісімку" було б передчасним.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до "Великої вісімки" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.

Українська правда

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Теми: G7Росіяполітв'язніморяки
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