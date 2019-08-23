Зеркаль сомневается, что Украина удержит санкции против РФ

Источник: Интерфакс-Украина

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает маловероятной возможность Украины удержать санкции в отношении России.

Детали: Дипломат выразила уверенность, что санкции против России помогли остановить наступление на востоке Украины. Зеркаль подчеркнула, что на протяжении этих пяти лет не было таких событий как Дебальцево и Иловайск.,а изоляция России за эти годы работала на то, чтобы ситуация не ухудшилась.

При этом Зеркаль признала, что санкции не принесли того результата, которого от них ожидали.

Прямая речь: "Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше".

Почему это важно: В июне 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть российскую делегацию без санкций, несмотря на нарушение принципов СЕ. 20 августа президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы была высказана такое предложение. Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8. РФ уже 5 лет осуществляет военную агрессию против Украины.

Что произошло ранее: Зеркаль заявила что возвращение пленных украинских моряков и политзаключенных из России является предметом торга за возвращение РФ в G8.