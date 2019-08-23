Зеркаль сомневается, что Украина удержит санкции против РФ

1519 просмотров
Пятница, 23 августа 2019, 11:22

Источник: Интерфакс-Украина

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает маловероятной возможность Украины удержать санкции в отношении России. 

Детали: Дипломат выразила уверенность, что санкции против России помогли остановить наступление на востоке Украины. Зеркаль подчеркнула, что на протяжении этих пяти лет не было таких событий как Дебальцево и Иловайск.,а изоляция России за эти годы работала на то, чтобы ситуация не ухудшилась. 

При этом Зеркаль признала, что санкции не принесли того результата, которого от них ожидали. 

Прямая речь: "Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше".

Почему это важно: В июне 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть российскую делегацию без санкций, несмотря на нарушение принципов СЕ. 20 августа президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы была высказана такое предложение. Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8. РФ уже 5 лет осуществляет военную агрессию против Украины.

Что произошло ранее: Зеркаль заявила что возвращение пленных украинских моряков и политзаключенных из России является предметом торга за возвращение РФ в G8.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия санкции МИД


powered by lun.ua
Материалы по теме
Российский омбудсмен приле прилетела в Киев 23 августа 2019, 10:19
Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным – это стиль Зеленского 23 августа 2019, 09:58
Вопрос Донбасса: ориентиры для новой власти 23 августа 2019, 09:00
Все новости
Главные новости
Российский омбудсмен приле прилетела в Киев
Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным – это стиль Зеленского
Накануне Дня флага обстрелов на Донбассе стало больше – 2 раненых
День Независимости по-новому: в центре Киева провели репетицию торжеств
Все новости
здоровье

Печень. Почему она (не) болит, какие у нее функции и чем ей помочь

читай!

Как Надежда не искала, но нашла Бога в помощи людям

success story

Все, что вам нужно знать о музыке

Поиск по сайту
Архив
Весь архів