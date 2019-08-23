Путін скликав Радбез через запуск ракети у США: готуватимуть "симетричну відповідь"

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П'ятниця, 23 серпня 2019, 13:13

Джерело: сайт Кремля

Президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з Радою безпеки і доручити підготувати "симетричну відповідь" на випробування у США крилатої ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд.

Путін дослівно: "Звертаючи увагу на обставини, які складаються, доручаю Міністерству оборони Російської Федерації, Міністерству закордонних справ, іншим профільним відомствам проаналізувати рівень загрози, створюваної згаданими діями Сполучених Штатів для нашої країни, і вжити вичерпних заходів з підготовки симетричної відповіді".

Деталі: При цьому Путін додав, що Росія "як і раніше відкрита до рівноправного і конструктивного діалогу" зі США для "відновлення довіри та зміцнення міжнародної безпеки". 

Він нагадав, що 18 серпня в Сполучених Штатах провели випробувальний пуск крилатої ракети наземного базування, яка влучила в ціль на відстані понад 500 кілометрів.

За словами Путіна, таке озброєння відноситься до категорії забороненого за Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року.

Президент РФ також запевняє, що "ніколи не хотів, не хоче і не буде втягуватися в витратну, руйнівну для економіки гонку озброєнь".

А розробку в Росії систем новітньої зброї назвав вимушеною після виходу США з Договору щодо обмеження систем протиракетної оборони у 2003 році.

Путін також додав, що буде розвивати новітнє озброєння в майбутньому.

Що було раніше: Міноборони США заявило, що успішно випробувало крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд. 

Нагадаємо:

  • США 2 серпня офіційно вийшли з ДРСМД, після того, як минув наданий Росії піврічний термін на ліквідацію ракети 9М729, яка порушує угоду.
  • 4 березня Путін підписав указ про призупинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію ДРСМД.

Українська правда

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Теми: Путін Росія США ядерна зброя


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