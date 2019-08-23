Путин созвал Совбез из-за запуска ракеты в США: будут готовить "симметричный ответ"

Источник: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с Советом безопасности и поручил подготовить "симметричный ответ" на испытание в США крылатой ракеты средней дальности, способной нести ядерный заряд.

Путин дословно: "Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа".

Детали: При этом Путин добавил, что Россия "по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу" с США для "восстановления доверия и укрепления международной безопасности".

Он напомнил, что 18 августа в Соединённых Штатах произвели испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии свыше 500 километров.

По словам Путина, такое вооружение относится к категории запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года.

Президент РФ также уверяет, что "никогда не хотел, не хочет и не будет втягиваться в затратную, разрушительную для экономики гонку вооружений".

А разработку в России систем новейшего оружия назвал вынужденной после выхода США из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году.

Путин также добавил, что будет развивать новейшее вооружение в будущем.

Что было ранее: Минобороны США заявило, что успешно испытало крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд.

Напомним: