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Путин созвал Совбез из-за запуска ракеты в США: будут готовить "симметричный ответ"

Пятница, 23 августа 2019, 13:13

Источник: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с Советом безопасности и поручил подготовить "симметричный ответ" на испытание в США крылатой ракеты средней дальности, способной нести ядерный заряд.

Путин дословно: "Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа".

Детали: При этом Путин добавил, что Россия "по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу" с США для "восстановления доверия и укрепления международной безопасности".

Он напомнил, что 18 августа в Соединённых Штатах произвели испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии свыше 500 километров.

По словам Путина, такое вооружение относится к категории запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года.  

Президент РФ также уверяет, что "никогда не хотел, не хочет и не будет втягиваться в затратную, разрушительную для экономики гонку вооружений".  

А разработку в России систем новейшего оружия назвал вынужденной после выхода США из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году.

Путин также добавил, что будет развивать новейшее вооружение в будущем.

Что было ранее: Минобороны США заявило, что успешно испытало крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд.

Напомним:

  • США 2 августа официально вышли из ДРСМД, после того, как прошел предоставленный России полугодовой срок на ликвидацию ракеты 9М729, которая нарушает соглашение.
  • 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 3 июля Россия официально приостановила действие ДРСМД.

Украинская правда
Темы: ПутинРосcияСШАядерное оружие
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