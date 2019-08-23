Вакарчук закликав Зеленського ініціювати зміни до Конституції

Джерело: прес-брифінг партії "Голос"

Партія "Голос" звернулась до президента Володимира Зеленського із закликом запропонувати зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.

Деталі: 23 серпня представники партії закликали президента розпочати парламентську реформу: зняти депутатську недоторканність, обмежити кількість депутатів до 300 та встановити можливість перебування депутатів в Раді максимум на дві каденції.

Також "Голос" закликав розпочати боротьбу із "кнопкодавством" та прогулами. За словами лідера партії Святослава Вакарчука, депутатів які прогулюють більше половини засідань слід позбавляти мандата. Це саме слід робити і з тими, хто хоча б раз порушив правило персонального голосування.

У "Голосі" підкреслили, що з юридичного боку логічно і швидше втілити парламентську реформу було б з ініціативи президента.

Також Вакарчук порадив новообраним депутатам коментувати і голосувати лише ті законопроекти, які особисто прочитали.

Що відбулося раніше: "Голос" відмовився від посади заступника голови Верховної Ради, заявивши, що їх "цікавлять лише професійні посади, а не політичні".