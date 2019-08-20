"Голос" відмовився від посади віце-спікера

Джерело: заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин, пише "Інтерфакс-Україна"

Політична партія "Голос" відмовляється від посади заступника голови Верховної Ради.

Дослівно Юрчишин: "Так, це (відмова від посади заступника голови ВР) відповідає дійсності".

Деталі: За словами Юрчишина, посада віце-спікера "має переважно церемоніальні позиції, в цьому випадку нас не цікавить політична посада - нас цікавлять професійні посади".

Він вважає, що політичні сили, "для яких політичне позиціонування важливіше, ніж професійне, можуть претендувати на посаду віце-спікера".

Згодом інформацію підтвердили УП у прес-службі партії "Голос".

Що було раніше: Джерела УП у "Голосі" повідомляли ще 9 серпня про те, що у партії відмовляються від позиції віце-спікера Ради.

9 серпня партія "Голос" повідомляла, що під час засідання підготовчої групи пропонуватиме своїх депутатів на керівні посади в деяких комітетах, однак, за підсумками засідання, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що партія не буде поступатися, бо має своїх достойних кандидатів.

З 9 серпня "Голос" не повідомив жодного прізвища претендентів на посади глав комітетів чи віце-спікера, однак 19 серпня нардепи провели "стратегічну сесію щодо розбудови партії" в лісі.

За словами нардепа партії "ЄС" Артура Герасимова, 19 серпня всі фракції повідомили імена своїх делегатів у склади комітетів. Щодо посад меншості у Раді, офіційно не говорилось.

Передісторія:

У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію (254 мандати), заявляли про готовність віддати опозиції три посади.

20 серпня стало відомо, що посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

"Голос" у складі нової Ради має 20 мандатів.

Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.

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