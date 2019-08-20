"Голос" відмовився від посади віце-спікера
Джерело: заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин, пише "Інтерфакс-Україна"
Політична партія "Голос" відмовляється від посади заступника голови Верховної Ради.
Дослівно Юрчишин: "Так, це (відмова від посади заступника голови ВР) відповідає дійсності".
Деталі: За словами Юрчишина, посада віце-спікера "має переважно церемоніальні позиції, в цьому випадку нас не цікавить політична посада - нас цікавлять професійні посади".
Він вважає, що політичні сили, "для яких політичне позиціонування важливіше, ніж професійне, можуть претендувати на посаду віце-спікера".
Згодом інформацію підтвердили УП у прес-службі партії "Голос".
Що було раніше: Джерела УП у "Голосі" повідомляли ще 9 серпня про те, що у партії відмовляються від позиції віце-спікера Ради.
9 серпня партія "Голос" повідомляла, що під час засідання підготовчої групи пропонуватиме своїх депутатів на керівні посади в деяких комітетах, однак, за підсумками засідання, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що партія не буде поступатися, бо має своїх достойних кандидатів.
З 9 серпня "Голос" не повідомив жодного прізвища претендентів на посади глав комітетів чи віце-спікера, однак 19 серпня нардепи провели "стратегічну сесію щодо розбудови партії" в лісі.
За словами нардепа партії "ЄС" Артура Герасимова, 19 серпня всі фракції повідомили імена своїх делегатів у склади комітетів. Щодо посад меншості у Раді, офіційно не говорилось.
Передісторія:
- У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію (254 мандати), заявляли про готовність віддати опозиції три посади.
- 20 серпня стало відомо, що посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.
- "Голос" у складі нової Ради має 20 мандатів.
- Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.
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