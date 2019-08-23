Вакарчук призвал Зеленского инициировать изменения в Конституцию

Источник: пресс-брифинг партии "Голос"

Партия "Голос" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом инициировать изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности.

Детали: 23 августа представители партии призвали президента начать парламентскую реформу: снять депутатскую неприкосновенность, ограничить количество депутатов до 300 и установить возможность пребывания депутатов в Раде максимум на два строка.

Также "Голос" призвал начать борьбу с "кнопкодавством" и прогулами. По словам лидера партии Святослава Вакарчука, депутатов которые прогуливают больше половины заседаний следует лишать мандата. Тоже следует делать и с теми, кто хотя бы раз нарушил правило персонального голосования.

В "Голосе" подчеркнули, что с юридической стороны логично и быстрее воплотить парламентскую реформу было бы по инициативе президента.

Также Вакарчук посоветовал новоизбранным депутатам комментировать и голосовать только те законопроекты, которые лично прочитали.

Что произошло ранее: "Голос" отказался от должности заместителя главы Верховной Рады, заявив, что их "интересуют только профессиональные должности, а не политические".