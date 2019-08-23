На День Незалежності закриють лише одну станцію метро
П'ятниця, 23 серпня 2019, 16:28
Джерело: прес-служба Київського метрополітену у Facebook
24 серпня КП "Київський метрополітен" закриє на вхід та вихід станцію "Майдан Незалежності", а станцію "Хрещатик" закривати не будуть.
Дослівно: "Друзі! Маємо уточнення по роботі центральних станцій на День Незалежності! Станція "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі".
Деталі: "Майдан Незалежності" не відкриватимуть на вхід та вихід з початку роботи до закінчення святкових заходів. Але пересадочний вузол працюватиме.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у День Незалежності зранку і до закінчення заходів закриватимуть дві станції метро: "Хрещатик" і "Майдан Незалежності".
Українська правда