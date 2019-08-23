На День Незалежності закриють лише одну станцію метро

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П'ятниця, 23 серпня 2019, 16:28

Джерело: прес-служба Київського метрополітену у Facebook

24 серпня КП "Київський метрополітен" закриє на вхід та вихід станцію "Майдан Незалежності", а станцію "Хрещатик" закривати не будуть.

Дослівно: "Друзі! Маємо уточнення по роботі центральних станцій на День Незалежності! Станція "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі".

Деталі: "Майдан Незалежності" не відкриватимуть на вхід та вихід з початку роботи до закінчення святкових заходів. Але пересадочний вузол працюватиме.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що у День Незалежності зранку і до закінчення заходів закриватимуть дві станції метро: "Хрещатик" і "Майдан Незалежності". 

Українська правда

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