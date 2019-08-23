На День Незалежності закриють лише одну станцію метро

Джерело: прес-служба Київського метрополітену у Facebook

24 серпня КП "Київський метрополітен" закриє на вхід та вихід станцію "Майдан Незалежності", а станцію "Хрещатик" закривати не будуть.

Дослівно: "Друзі! Маємо уточнення по роботі центральних станцій на День Незалежності! Станція "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі".

Деталі: "Майдан Незалежності" не відкриватимуть на вхід та вихід з початку роботи до закінчення святкових заходів. Але пересадочний вузол працюватиме.

Передісторія: