На День Независимости закроют только одну станцию метро

Источник: пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook

24 августа КП "Киевский метрополитен" закроет на вход и выход станцию "Майдан Незалежности", а станцию "Крещатик" закрывать не будут.

Дословно: "Друзья! Есть уточнение по работе центральных станций на День Независимости! Станция "Крещатик" будет работать в обычном режиме".

Детали: "Майдан Независимости" не будут открывать на вход и выход с начала работы до окончания праздничных мероприятий. Но пересадочный узел будет работать.

Предыстория: