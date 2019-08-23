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На День Независимости закроют только одну станцию метро

Пятница, 23 августа 2019, 16:28

Источник: пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook

24 августа КП "Киевский метрополитен" закроет на вход и выход станцию "Майдан Незалежности", а станцию "Крещатик" закрывать не будут.

Дословно: "Друзья! Есть уточнение по работе центральных станций на День Независимости! Станция "Крещатик" будет работать в обычном режиме".

Детали: "Майдан Независимости" не будут открывать на вход и выход с начала работы до окончания праздничных мероприятий. Но пересадочный узел будет работать.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в День Независимости с утра и до окончания мероприятий будут закрывать две станции метро: "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

Украинская правда
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