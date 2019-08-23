На День Независимости закроют только одну станцию метро
Пятница, 23 августа 2019, 16:28
Источник: пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook
24 августа КП "Киевский метрополитен" закроет на вход и выход станцию "Майдан Незалежности", а станцию "Крещатик" закрывать не будут.
Дословно: "Друзья! Есть уточнение по работе центральных станций на День Независимости! Станция "Крещатик" будет работать в обычном режиме".
Детали: "Майдан Независимости" не будут открывать на вход и выход с начала работы до окончания праздничных мероприятий. Но пересадочный узел будет работать.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в День Независимости с утра и до окончания мероприятий будут закрывать две станции метро: "Крещатик" и "Майдан Незалежности".
Украинская правда