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На День Незалежності у Києві закриватимуть дві станції метро 

Четвер, 22 серпня 2019, 14:48

Джерело: Київський метрополітен

У День Незалежності України столична підземка внесе корективи до роботи двох своїх станцій. 

Докладно: "У День Незалежності зранку і до закінчення заходів станція "Хрещатик" зачиняється на вхід/вихід на вулиці Інститутській та Героїв Небесної Сотні. Станція "Майдан Незалежності" зачиняється і на вхід, і на вихід". 

 

Деталі: Перехід між цими станціями працюватиме у звичному режимі. 

Крім того, у метрополітені повідомили, що 24 серпня у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Олімпік" (Донецьк) можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац спорту" після закінчення гри.

Знати більше: У Кабміні розповіли, як відзначатимуть День Незалежності.

Передісторія:

  • У липні президент Володимир Зеленський заявив, що скасує військовий парад на День Незалежності, а зекономлені кошти військові отримають у вигляді премій. 
  • В Офісі президента заявили про новий формат святкувань. 
  • За даними ОПУ, у плані заходів 24 серпня – вшанування пам'яті загиблих, загальнонаціональна хвилина мовчання, музично-хореографічний флешмоб та марш захисників України за участі ветеранів.
  • У дні святкування Дня Державного Прапора та 28-ої річниці Незалежності на низці вулиць центрі Києва та у Дніпровському районі столиці обмежать рух транспорту.

Українська правда

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