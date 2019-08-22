На День Незалежності у Києві закриватимуть дві станції метро 

Джерело: Київський метрополітен

У День Незалежності України столична підземка внесе корективи до роботи двох своїх станцій.

Докладно: "У День Незалежності зранку і до закінчення заходів станція "Хрещатик" зачиняється на вхід/вихід на вулиці Інститутській та Героїв Небесної Сотні. Станція "Майдан Незалежності" зачиняється і на вхід, і на вихід".

Деталі: Перехід між цими станціями працюватиме у звичному режимі.

Крім того, у метрополітені повідомили, що 24 серпня у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Олімпік" (Донецьк) можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац спорту" після закінчення гри.

Знати більше: У Кабміні розповіли, як відзначатимуть День Незалежності.

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