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Трюдо обговорив Україну з держсекретарем США

П'ятниця, 23 серпня 2019, 18:54

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та державний секретар США Майк Помпео під час зустрічі 22 серпня обговорили питання України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу прем'єра Канади.

"Прем'єр-міністр та державний секретар поділилися думками щодо низки актуальних глобальних питань, зокрема про Венесуелу, Іран, Україну, а також Джамму та Кашмір", - йдеться у повідомленні.

Вони також обговорили співпрацю між Канадою та США в Арктиці, при цьому прем'єр-міністр підтвердив багаторічну позицію Канади щодо суверенітету Канади над Північно-Західним проходом.

Прем'єр-міністр та державний секретар підтвердили актуальність партнерства Канади та США, яке буде посилено шляхом ратифікації нової північноамериканської Угоди про вільну торгівлю.

Трюдо та Помпео обмінялися думками про відносини із Китаєм та згадали про ситуацію у Гонконзі.

Прем'єр-міністр подякував державному секретареві за приїзд до Оттави та заявив, що сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7 у Франції.

Нагадаємо,

  • Напередодні Трюдо запевнив президента України Володимира Зеленського у тому, що на саміті G7 у Франції буде відстоювати позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.
  • 22 серпня Зеленський також зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску.

Теми: КанадаСШАУкраїна
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