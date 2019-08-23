Трюдо обсудил Украину с госсекретарем США

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Пятница, 23 августа 2019, 18:54

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи 22 августа обсудили вопросы, связанные с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу премьера Канады.

"Премьер-министр и Государственный секретарь поделились мнениями по ряду актуальных глобальных вопросов, в частности о Венесуэле, Иране, Украине, а также Джамме и Кашмире", - говорится в сообщении.

Они также обсудили сотрудничество между Канадой и США в Арктике, при этом премьер-министр подтвердил многолетнюю позицию Канады относительно суверенитета Канады над Северо-Западным проходом.

Премьер-министр и государственный секретарь подтвердили актуальность партнерства Канады и США, которое будет усиленно путем ратификации нового североамериканского Соглашения о свободной торговле.

Трюдо и Помпео обменялись мнениями об отношениях с Китаем и вспомнили о ситуации в Гонконге.

Премьер-министр поблагодарил государственному секретаря за приезд в Оттаву и заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во Франции.

Напомним,

  • Трюдо заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что на саммите G7 во Франции будет отстаивать позицию невозможности восстановления членства РФ в G7, пока Россия продолжает агрессию против Украины.
  • 22 августа Зеленский позвонил президенту Европейского совета Дональду Туску.

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Темы: Канада США Украина


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