Трюдо обсудил Украину с госсекретарем США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи 22 августа обсудили вопросы, связанные с Украиной.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу премьера Канады.
"Премьер-министр и Государственный секретарь поделились мнениями по ряду актуальных глобальных вопросов, в частности о Венесуэле, Иране, Украине, а также Джамме и Кашмире", - говорится в сообщении.
Они также обсудили сотрудничество между Канадой и США в Арктике, при этом премьер-министр подтвердил многолетнюю позицию Канады относительно суверенитета Канады над Северо-Западным проходом.
Премьер-министр и государственный секретарь подтвердили актуальность партнерства Канады и США, которое будет усиленно путем ратификации нового североамериканского Соглашения о свободной торговле.
Трюдо и Помпео обменялись мнениями об отношениях с Китаем и вспомнили о ситуации в Гонконге.
Премьер-министр поблагодарил государственному секретаря за приезд в Оттаву и заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во Франции.
Напомним,
- Трюдо заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что на саммите G7 во Франции будет отстаивать позицию невозможности восстановления членства РФ в G7, пока Россия продолжает агрессию против Украины.
- 22 августа Зеленский позвонил президенту Европейского совета Дональду Туску.
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