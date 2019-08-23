Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трюдо обсудил Украину с госсекретарем США

Пятница, 23 августа 2019, 18:54

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи 22 августа обсудили вопросы, связанные с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу премьера Канады.

"Премьер-министр и Государственный секретарь поделились мнениями по ряду актуальных глобальных вопросов, в частности о Венесуэле, Иране, Украине, а также Джамме и Кашмире", - говорится в сообщении.

Они также обсудили сотрудничество между Канадой и США в Арктике, при этом премьер-министр подтвердил многолетнюю позицию Канады относительно суверенитета Канады над Северо-Западным проходом.

Премьер-министр и государственный секретарь подтвердили актуальность партнерства Канады и США, которое будет усиленно путем ратификации нового североамериканского Соглашения о свободной торговле.

Трюдо и Помпео обменялись мнениями об отношениях с Китаем и вспомнили о ситуации в Гонконге.

Премьер-министр поблагодарил государственному секретаря за приезд в Оттаву и заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во Франции.

Напомним,

  • Трюдо заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что на саммите G7 во Франции будет отстаивать позицию невозможности восстановления членства РФ в G7, пока Россия продолжает агрессию против Украины.
  • 22 августа Зеленский позвонил президенту Европейского совета Дональду Туску.

Темы: КанадаСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Канада
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Зеленский поговорил с Трюдо о "вагнеровцах" и ЗАЭС
Последние новости
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
Все новости...
Реклама: