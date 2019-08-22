Зеленський набрав Туска стосовно Росії в G7

Джерело: сайт президента

Президент Володимир Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску.

Офіційно: "Володимир Зеленський закликав Європейський Союз виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено, – окупації Криму та агресії на Донбасі."

Деталі: Туск запевнив, що на саміті G7 24-26 серпня ЄС відстоюватиме озвучену Зеленським позицію.

Зеленський також направив кожному лідеру країн G7 письмове звернення із закликом підтримати Україну.

Що цьому передувало: Зеленський подзвонив прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

Лідер Канади запевнив, що на саміті G7 у Франції відстоюватиме позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.

Знати більше: "Сімка", що не стане "вісімкою": чому ідея повернути Росію до G7 є загрозою, але не катастрофою

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