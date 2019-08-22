Зеленський набрав Туска стосовно Росії в G7
Джерело: сайт президента
Президент Володимир Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску.
Офіційно: "Володимир Зеленський закликав Європейський Союз виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено, – окупації Криму та агресії на Донбасі."
Деталі: Туск запевнив, що на саміті G7 24-26 серпня ЄС відстоюватиме озвучену Зеленським позицію.
Зеленський також направив кожному лідеру країн G7 письмове звернення із закликом підтримати Україну.
Що цьому передувало: Зеленський подзвонив прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.
Лідер Канади запевнив, що на саміті G7 у Франції відстоюватиме позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.
Знати більше: "Сімка", що не стане "вісімкою": чому ідея повернути Росію до G7 є загрозою, але не катастрофою
Передісторія:
- 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.
- Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.