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Зеленський набрав Туска стосовно Росії в G7

Четвер, 22 серпня 2019, 21:29
Зеленський набрав Туска стосовно Росії в G7

Джерело: сайт президента

Президент Володимир Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску.

Офіційно: "Володимир Зеленський закликав Європейський Союз виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено, – окупації Криму та агресії на Донбасі."

Деталі: Туск запевнив, що на саміті G7 24-26 серпня ЄС відстоюватиме озвучену Зеленським позицію.

Зеленський також направив кожному лідеру країн G7 письмове звернення із закликом підтримати Україну.

Що цьому передувало: Зеленський подзвонив прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

Лідер Канади запевнив, що на саміті G7 у Франції відстоюватиме позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.

Знати більше: "Сімка", що не стане "вісімкою": чому ідея повернути Росію до G7 є загрозою, але не катастрофою

Передісторія:

  • 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.
  • Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.

Українська правда
Теми: G7Зеленський
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