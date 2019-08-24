В День Незалежності на Донбасі продовжились обстріли - ООС

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Субота, 24 серпня 2019, 07:32

Від початку поточної доби бойовики 2 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. 

Про це станом на 7 ранку 24 серпня повідомив штаб ООС.

"Бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. За минулу добу втрат з боку ООС не було.", - доповіли у штабі. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню, обстрілюючи угруповання "Схід".

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Теми: Донбас ООС


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