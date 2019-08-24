В День Незалежності на Донбасі продовжились обстріли - ООС
Від початку поточної доби бойовики 2 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.
Про це станом на 7 ранку 24 серпня повідомив штаб ООС.
"Бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. За минулу добу втрат з боку ООС не було.", - доповіли у штабі.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню, обстрілюючи угруповання "Схід".
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