В День Незалежності на Донбасі продовжились обстріли - ООС

Від початку поточної доби бойовики 2 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

Про це станом на 7 ранку 24 серпня повідомив штаб ООС.

"Бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. За минулу добу втрат з боку ООС не було.", - доповіли у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню, обстрілюючи угруповання "Схід".