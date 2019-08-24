В День Независимости на Донбассе продолжились обстрелы - ООС

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Суббота, 24 августа 2019, 07:32

С начала текущих суток боевики 2 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Об этом по состоянию на 7 утра 24 августа сообщил штаб ООС.

"Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. За минувшие сутки потерь со стороны ООС не было.", - доложили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая группировку "Восток".

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Темы: Донбасс ООС


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