В День Независимости на Донбассе продолжились обстрелы - ООС

С начала текущих суток боевики 2 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Об этом по состоянию на 7 утра 24 августа сообщил штаб ООС.

"Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. За минувшие сутки потерь со стороны ООС не было.", - доложили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая группировку "Восток".