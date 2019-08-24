Прем`єр-ліга. "Динамо" втрачає очки у матчі з "Олімпіком"

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Субота, 24 серпня 2019, 21:36

Київське "Динамо" у матчі 5 туру української Прем`єр-ліги втратило очки у матчі з "Олімпіком".

Матч, що проходив у Києві 24 серпня, завершився унічию з рахунком 1:1.

Перший тайм матчу "Динамо" фактично провалило. Ударів у площину воріт не було, хоча і було кілька небезпечних прострілів. Новий головний тренер киян Олексій Михайличенко не особливо змінив склад, випустивши лише Мохамеда Кадірі.

На старті другого тайму "Олімпік" вийшов вперед. Після пасу Макса Тейшейри Сергій Політило ударом в один дотик пробиває Дениса Бойка – 1:0.

На 62-й хвилині класний удар Віктора Циганкова, і "Динамо" зрівнює рахунок в матчі - 1:1. На 65-й хвилині, а потім на 85-й хвилині суддя вилучив по одному гравцю в складах обох команд. Спочатку був вилучений Дмитро Гришко за фол, який можливо, не тягнув на пряму червону. У "Динамо" був вилучений Беньямін Вербич за те, що відштовхнув гравця суперника.

"Динамо" в останні хвилини поєдинку мало ігрову перевагу, але без моментів біля воріт. У результаті "Олімпік" отримав заслужену нічию, а "Динамо" втратило очки.

Микола Аврамчук, для УП

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Теми: футбол


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