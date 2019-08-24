Премьер-лига. "Динамо" теряет очки в матче с "Олимпиком"

Киевское "Динамо" в матче 5 тура Украинской Премьер-лиги потеряло очки в матче с "Олимпиком".

Матч, который проходил в Киеве 24 августа, завершился вничью со счетом 1:1.

Первый тайм матча "Динамо" фактически провалило. Ударов в створ ворот не было, хотя и было несколько опасных прострелов. Новый главный тренер киевлян Алексей Михайличенко не особо изменил состав, выпустив лишь Мохаммеда Кадири.

На старте второго тайма "Олимпик" вышел вперед. После паса Макса Тейшейры Сергей Политыло ударом в одно касание пробивает Дениса Бойко - 1:0.

На 62-й минуте классный удар Виктора Цыганкова, и "Динамо" сравнивает счет в матче - 1:1. На 65-й минуте, а затем на 85-й минуте судья удалил по одному игроку в составах обеих команд. Сначала был удален Дмитрий Гришко за фол, который возможно, не тянул на прямую красную. В "Динамо" был удален Беньямин Вербич за то, что оттолкнул игрока соперника.

"Динамо" в последние минуты поединка имело игровое преимущество, но без моментов у ворот. В результате "Олимпик" получил заслуженную ничью, а "Динамо" потеряло очки.