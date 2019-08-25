США проведуть перші спільні навчання з 10 країнами Південно-Східної Азії

США і десять країн - членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) домовилися про проведення перших спільних маневрів на морі.

Про це пише Deutsche Welle.

Повідомляється, що п'ятиденні навчання почнуться 2 вересня на базі військово-морського флоту Таїланду в провінції Чонбурі.

Основна частина маневрів пройде біля узбережжя провінції Камау на півдні В'єтнаму. Їх мета підтримати безпеку на морі.

У ході навчань США направлять в регіон "підозрілі судна", а азіатській стороні належить займатися їх пошуком і перевіркою.

Як підкреслив представник міністерства оборони Таїланду, час проведення маневрів не пов'язаний із загостренням відносин США і Китаю.

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