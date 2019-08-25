США проведут первые совместные учения с 10 странами Юго-Восточной Азии

США и десять стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились о проведении первых совместных маневров на море.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что пятидневные учения начнутся 2 сентября на базе военно-морского флота Таиланда в провинции Чонбури.

Основная часть маневров пройдет у побережья провинции Камау на юге Вьетнама. Их цель поддержать безопасность на море.

В ходе учений США направят в регион "подозрительные суда", а азиатской стороне предстоит заниматься их поиском и проверкой.

Как подчеркнул представитель министерства обороны Таиланда, время проведения маневров не связано с обострением отношений США и Китая.

Напомним: