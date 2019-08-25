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США проведут первые совместные учения с 10 странами Юго-Восточной Азии

Воскресенье, 25 августа 2019, 05:13

США и десять стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились о проведении первых совместных маневров на море.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что пятидневные учения начнутся 2 сентября на базе военно-морского флота Таиланда в провинции Чонбури.

Основная часть маневров пройдет у побережья провинции Камау на юге Вьетнама. Их цель поддержать безопасность на море.

В ходе учений США направят в регион "подозрительные суда", а азиатской стороне предстоит заниматься их поиском и проверкой.

Как подчеркнул представитель министерства обороны Таиланда, время проведения маневров не связано с обострением отношений США и Китая.

Напомним:

  • США и Китай обложили друг друга штрафными пошлинами, что привело к замедлению роста мировой экономики. США обвиняют КНР в нечестной конкуренции.
  • По данным Fitch, рост мирового ВВП в ближайшие два года замедлится из-за конфликта Китая и США.

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Темы: СШАВостокармия
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