"Я не сидів за кермом": Притула прокоментував наїзд тещі на людей

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Неділя, 25 серпня 2019, 06:09

Шоумен Сергій Притула просить громадськість не винуватити його в тому, що зробила теща.

Про це він пише у Facebook.

"Останні кілька діб моє прізвище зачастило у новинних стрічках у зв’язку з ДТП за участю моєї тещі. Хочу прояснити пару моментів. І я особисто, і моя сім’я, максимально щиро співчуваємо родині, котра постраждала внаслідок недолугого керування автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "порішати" питання з суддями чи прокурорами", - наголошує Притула.

За його словами, він запропонував тещі допомогу в адвокатському супроводі, а постраждалій родині готовий відшкодувати витрати на лікування і реабілітацію.

"Я вважаю за потрібне донести і до журналістської спільноти і до громадськості, загалом, що правопорушення вчинила конкретна особа з конкретним прізвищем та ім’ям. І я буду вдячний усім, якщо громадськість та журналісти не будуть шукати винних у скоєному серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту. Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, позаяк не був свідком події", - пише шоумен.

Він звернувся до журналістів із проханням "не штурмувати дзвінками".

"Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над "і". В мене все", - резюмував Притула.

Нагадаємо:

  • Теща Притули і одночасно депутата 8-го скликання Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник 22 серпня у Києві на своїй автівці наїхала на матір з малолітнім сином. Їх госпіталізували, а водійку посадили під нічний домашній арешт.

Українська правда

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Теми: ДТП Голос Київ


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