"Я не сидел за рулем": Притула прокомментировал наезд тещи на людей

Шоумен Сергей Притула просит общественность не винить его в том, что сделала теща.

Об этом он пишет в Facebook.

"Последние несколько дней моя фамилия зачастила в новостных лентах в связи с ДТП с участием моей тещи. Хочу прояснить пару моментов. И я лично, и моя семья, максимально искренне сочувствуем семье, которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой моей жены. Ни я лично, ни моя жена, не совершали попытки "порешать" вопросы с судьями или прокурорами", - подчеркивает Притула.

По его словам, он предложил теще помощь в адвокатском сопровождении, а пострадавшей семье готов возместить расходы на лечение и реабилитацию.

"Я считаю нужным донести и до журналистского сообщества и до общественности в целом, что правонарушение совершило конкретное лицо с конкретной фамилией и именем. И я буду благодарен всем, если общественность и журналисты не будут искать виновных в совершенном среди людей, которые никоим образом не причастны к инциденту. Я не сидел за рулем этого авто и не готов комментировать ситуацию, поскольку не являлся свидетелем происшествия", - пишет шоумен.

Он обратился к журналистам с просьбой "не штурмовать звонками".

"Идет следствие. Далее будет суд. Они прояснят ситуацию и расставят точки над "і". У меня все", - резюмировал Притула.

Напомним: