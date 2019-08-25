"Я не сидел за рулем": Притула прокомментировал наезд тещи на людей
Шоумен Сергей Притула просит общественность не винить его в том, что сделала теща.
Об этом он пишет в Facebook.
"Последние несколько дней моя фамилия зачастила в новостных лентах в связи с ДТП с участием моей тещи. Хочу прояснить пару моментов. И я лично, и моя семья, максимально искренне сочувствуем семье, которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой моей жены. Ни я лично, ни моя жена, не совершали попытки "порешать" вопросы с судьями или прокурорами", - подчеркивает Притула.
По его словам, он предложил теще помощь в адвокатском сопровождении, а пострадавшей семье готов возместить расходы на лечение и реабилитацию.
"Я считаю нужным донести и до журналистского сообщества и до общественности в целом, что правонарушение совершило конкретное лицо с конкретной фамилией и именем. И я буду благодарен всем, если общественность и журналисты не будут искать виновных в совершенном среди людей, которые никоим образом не причастны к инциденту. Я не сидел за рулем этого авто и не готов комментировать ситуацию, поскольку не являлся свидетелем происшествия", - пишет шоумен.
Он обратился к журналистам с просьбой "не штурмовать звонками".
"Идет следствие. Далее будет суд. Они прояснят ситуацию и расставят точки над "і". У меня все", - резюмировал Притула.
Напомним:
- Теща Притулы и одновременно депутата 8-го созыва Виталия Хомутынника Лилия Сопельник 22 августа в Киеве на своем автомобиле наехала на мать с малолетним сыном. Их госпитализировали, а водителя посадили под ночной домашний арест.