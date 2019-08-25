Ще одна країна G7 висловилась проти повернення Росії до Сімки

Уряд Канади вважає, що Росію не можна повертати до складу G7 до того часу, поки вона не припинить агресію проти України.

Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністрів Канади Джастіна Трюдо та Великої Британії Бориса Джонсона, пише "Укрінформ".

"Прем’єр-міністри обговорили відносини із Росією та погодилися, що РФ не варто повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України", - повідомили в офісі глави уряду Канади.

Серед інших міжнародних тем, обговорених Трюдо та Джонсоном, була Венесуела, напруження у Перській затоці та ситуація в Кашмірі.

Зустріч Трюдо та Джонсона пройшла у рамках саміту лідерів країн Великої сімки, що триває цими днями у французькому Біаріцці.

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