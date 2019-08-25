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Ще одна країна G7 висловилась проти повернення Росії до Сімки

Неділя, 25 серпня 2019, 07:14

Уряд Канади вважає, що Росію не можна повертати до складу G7 до того часу, поки вона не припинить агресію проти України.

Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністрів Канади Джастіна Трюдо та Великої Британії Бориса Джонсона, пише "Укрінформ".

"Прем’єр-міністри обговорили відносини із Росією та погодилися, що РФ не варто повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України", - повідомили в офісі глави уряду Канади.

Серед інших міжнародних тем, обговорених Трюдо та Джонсоном, була Венесуела, напруження у Перській затоці та ситуація в Кашмірі.

Зустріч Трюдо та Джонсона пройшла у рамках саміту лідерів країн Великої сімки, що триває цими днями у французькому Біаріцці.

Знати більше: "Сімка", що не стане "вісімкою": чому ідея повернути Росію до G7 є загрозою, але не катастрофою

Передісторія:

  • 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.
  • Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.

Теми: КанадаРосіяG7
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