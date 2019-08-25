Еще одна страна G7 высказалась против возвращения России в Семерку
Правительство Канады считает, что Россию нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины.
Об этом шла речь во время встречи премьер-министров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсона, пишет "Укринформ".
"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины", - сообщили в офисе главы правительства Канады.
Среди других международных тем, оговоренных Трюдо и Джонсоном, была Венесуэла, напряжение в Персидском заливе и ситуация в Кашмире.
Встреча Трюдо и Джонсона прошла в рамках саммита лидеров стран Большой семерки, которая проходит в эти дни во французском Биарицце.
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Предыстория:
- 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.
- Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в страны G8.
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