Еще одна страна G7 высказалась против возвращения России в Семерку

269 просмотров
Воскресенье, 25 августа 2019, 07:14

Правительство Канады считает, что Россию нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсона, пишет "Укринформ".

"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины", - сообщили в офисе главы правительства Канады.

Среди других международных тем, оговоренных Трюдо и Джонсоном, была Венесуэла, напряжение в Персидском заливе и ситуация в Кашмире.

Встреча Трюдо и Джонсона прошла в рамках саммита лидеров стран Большой семерки, которая проходит в эти дни во французском Биарицце.

Узнать больше: "Семерка", что не станет "восьмеркой": почему идея вернуть Россию в G7 является угрозой, но не катастрофой 

Предыстория:

  • 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение. 
  • Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в страны G8.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Канада Росcия G7


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трюдо обсудил Украину с госсекретарем США 23 августа 2019, 18:54
Зеленский и Трюдо обсудили недопущение России в G7 22 августа 2019, 19:20
Великобритания и Канада создают коалицию по свободе СМИ 14 июля 2019, 03:06
Все новости
Главные новости
Украина впервые за годы независимости испытала двигатель космической ракеты
Юношеская сборная Украины выиграла турнир по футболу в Чехии
Зеленский о будущем премьере: Мне нравятся два человека
Под офисом Зеленского митинговали против капитуляции перед РФ
Все новости
тест

Что вы знаете о украинской вышиванке?

мнение

Как работает трекер сна?

success story

Все, что вам нужно знать о музыке

Поиск по сайту
Архив
Весь архів