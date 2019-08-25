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Еще одна страна G7 высказалась против возвращения России в Семерку

Воскресенье, 25 августа 2019, 07:14

Правительство Канады считает, что Россию нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсона, пишет "Укринформ".

"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины", - сообщили в офисе главы правительства Канады.

Среди других международных тем, оговоренных Трюдо и Джонсоном, была Венесуэла, напряжение в Персидском заливе и ситуация в Кашмире.

Встреча Трюдо и Джонсона прошла в рамках саммита лидеров стран Большой семерки, которая проходит в эти дни во французском Биарицце.

Узнать больше: "Семерка", что не станет "восьмеркой": почему идея вернуть Россию в G7 является угрозой, но не катастрофой 

Предыстория:

  • 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение. 
  • Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в страны G8.

Темы: КанадаРосcияG7
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