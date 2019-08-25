Бойовики "привітали" з Днем Незалежності п'ятьма обстрілами

Джерело: Прес-центр Операції об'єднаних сил

У суботу збройні формування РФ на окупованому Донбасі порушили режим припинення вогню п’ять разів, з початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів ОС з боку бойовиків не зафіксовано.

Деталі: Проросійські бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли зафіксовано біля Мар’їнки, Павлополя та Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріл відбувся поблизу Новолуганського.

За минулу добу втрат серед українських військових не було.