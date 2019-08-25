Бойовики "привітали" з Днем Незалежності п'ятьма обстрілами

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Неділя, 25 серпня 2019, 09:10

Джерело: Прес-центр Операції об'єднаних сил

У суботу збройні формування РФ на окупованому Донбасі порушили режим припинення вогню п’ять разів, з початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів ОС з боку бойовиків не зафіксовано.

Деталі: Проросійські бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли зафіксовано біля Мар’їнки,  Павлополя та Водяного.  

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріл відбувся поблизу Новолуганського. 

За минулу добу втрат серед українських військових не було. 

Українська правда

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Теми: Донбас ООС Мінські угоди


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