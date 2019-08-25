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Боевики "поздравили" с Днем Независимости пятью обстрелами

Воскресенье, 25 августа 2019, 09:10

Источник: Пресс-центр Операции объединенных сил

В субботу вооруженные формирования РФ на оккупированном Донбассе нарушили режим прекращения огня пять раз, с начала текущих суток обстрелов позиций подразделений ОС со стороны боевиков не зафиксировано.

Детали: Пророссийские боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы зафиксированы возле Марьинки, Павлополя и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрел зафиксирован возле н.п.Новолуганское.

За минувшие сутки потерь среди украинских военных не было.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСМинские соглашения
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