Боевики "поздравили" с Днем Независимости пятью обстрелами
Воскресенье, 25 августа 2019, 09:10
Источник: Пресс-центр Операции объединенных сил
В субботу вооруженные формирования РФ на оккупированном Донбассе нарушили режим прекращения огня пять раз, с начала текущих суток обстрелов позиций подразделений ОС со стороны боевиков не зафиксировано.
Детали: Пророссийские боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы зафиксированы возле Марьинки, Павлополя и Водяного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрел зафиксирован возле н.п.Новолуганское.
За минувшие сутки потерь среди украинских военных не было.
Украинская правда