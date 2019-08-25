Українські військові потрапили під обстріл: троє поранених, один помер
Неділя, 25 серпня 2019, 15:31
Джерело: прес-центр операції Об'єднаних сил
У зоні ООС внаслідок ворожих обстрілів чотирьох українських військових було поранено, один з них під час евакуації до медзакладу помер.
Деталі: За даними штабу, обстріл відбувся 25 серпня.
Військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення різних ступенів важкості.
"Інші військовослужбовців перебувають під наглядом медичних спеціалістів", - повідомили у штабі.
Українська правда