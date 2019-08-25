Українські військові потрапили під обстріл: троє поранених, один помер

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Неділя, 25 серпня 2019, 15:31

Джерело: прес-центр операції Об'єднаних сил 

У зоні ООС внаслідок ворожих обстрілів чотирьох українських військових було поранено, один з них під час евакуації до медзакладу помер.

Деталі: За даними штабу, обстріл відбувся 25 серпня.

Військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення різних ступенів важкості.

"Інші військовослужбовців перебувають під наглядом медичних спеціалістів", - повідомили у штабі. 

Українська правда

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Теми: ООС Мінські угоди


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