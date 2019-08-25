Украинские военные попали под обстрел: трое раненых, один скончался
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Воскресенье, 25 августа 2019, 15:31
Источник: пресс-центр операции Объединенных сил
В зоне ООС в результате обстрелов боевиков четверо украинских военных были ранены, один из них во время эвакуации в медучреждение скончался.
Детали: По данным штаба, боевики осуществили обстрел 25 августа.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести.
"Другие военнослужащих находятся под наблюдением медицинских специалистов", - сообщили в штабе.
Украинская правда
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