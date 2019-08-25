Украинские военные попали под обстрел: трое раненых, один скончался

1136 просмотров
Воскресенье, 25 августа 2019, 15:31

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

В зоне ООС в результате обстрелов боевиков четверо украинских военных были ранены, один из них во время эвакуации в медучреждение скончался. 

Детали: По данным штаба, боевики осуществили обстрел 25 августа.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести.

"Другие военнослужащих находятся под наблюдением медицинских специалистов", - сообщили в штабе.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики "поздравили" с Днем Независимости пятью обстрелами 25 августа 2019, 09:10
В День Независимости на Донбассе продолжились обстрелы - ООС 24 августа 2019, 07:32
Накануне Дня флага обстрелов на Донбассе стало больше – 2 раненых 23 августа 2019, 08:38
Все новости
Главные новости
18-летняя украинка стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо
Лидеры G7 согласились: возвращать РФ за стол рано, но координацию надо укрепить – СМИ
Сытник: В "деле Мартыненко" на суд давили 18 нардепов и три министра
В Харькове обвалился автомобильный мост
Все новости
здоровье

Алкоголь: что происходит с мозгом и телом

мнение

Как работает трекер сна?

исследование

Как ожирение влияет на психику

Поиск по сайту
Архив
Весь архів