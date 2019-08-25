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Укравтодор пояснив, чому "втомився" міст у Харкові

Неділя, 25 серпня 2019, 16:08

Джерело: ДК "Укравтодор"

Аварійне руйнування частини шляхопроводу через залізницю в районі с.Пісочин на об’їзній дорозі Харкова сталося через динамічний удар перевантаженої фури. 

Деталі:  Аварійне руйнування ригеля пролітної опори на шляхопроводі було зафіксовано вранці 25 серпня і сталося в результаті зміщення пролітної конструкції.

Згідно з експертизою ХАДІ, проведеною у травні 2018 р, транспортна споруда, зведена у 1977 році, кваліфікувалася як працездатна і до категорії аварійних не належала, заявили в Укравтодорі. 

"За попередніми даними, руйнування відбулося через суттєве перевантаження однієї із фур, що пересувалася мостом, в результаті чого відбувся зсув плити та руйнування конструкції. Зміщення конструкції, за попередньою інформацією, зміг спричинити динамічний удар перевантаженої фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування", йдеться у повідомленні.

Рух ділянкою дороги, де сталося обвлення, закрито, транспортні потоки направлено по іншій частині Окружної дороги  - трасою Київ- Харків - Довжанський. Рух залізничного транспорту на під’їздах до шляхопроводу уповільнено. 

Наразі експерти аналізують камери відеоспостереження, вивчають гальмівний шлях та інші фактори для встановлення причини руйнування. 

"За результатами обстеження буде прийнято рішення щодо відновлення або ділянки мосту, або необхідності повної реконструкції мостової споруди", зазначили у ДК. 

Нагадаємо,

  • Вранці 25 серпня у Харкові сталося часткове обвалення автомобільного мосту від ринку "Лоск" в напрямку селища Пісочин над залізничними шляхами, жертв та постраждалих внаслідок події немає.

Українська правда
Теми: ХарківдорогиУкравтодор
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